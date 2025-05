Garlasco, chi è il marito di Stefania Cappa: una famiglia importante

Nel complesso mosaico del caso Garlasco, emerge nuovamente una figura che per anni è rimasta nell’ombra: Stefania Cappa. Cugina di Chiara Poggi, la giovane trovata morta il 13 agosto 2007, Stefania è oggi conosciuta per il suo legame con una famiglia di spicco dell’equitazione italiana.

L’alibi di Stefania Cappa

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, all’epoca dei fatti era una studentessa di Giurisprudenza alle prese con la sessione estiva degli esami e fornì un alibi che si è rivelato solido per diciotto anni. Secondo la sua testimonianza, il 13 agosto 2007, Stefania trascorse la mattinata tra i libri di diritto penale, una telefonata con un’amica, e un pranzo prima di recarsi in piscina a Garlasco nel primo pomeriggio. Solo il marito confermò di averla vista alla piscina intorno alle 13, un dettaglio che sembra in contrasto con il racconto della stessa Stefania, che menzionava un arrivo post pranzo. Oggi sappiamo che il marito appartiene ad un’importante famiglia dell’equitazione italiana. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)