Chi era Carlo, il carabiniere ucciso in Italia: la triste scoperta

All’alba di oggi, quella che doveva essere una tranquilla mattinata di routine si è trasformata in una tragedia che ha colpito il cuore delle istituzioni e commosso l’intero Paese. Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dei Carabinieri in servizio presso la compagnia di Francavilla Fontana, è stato ucciso durante un inseguimento, colpito da colpi d’arma da fuoco esplosi da uno dei due rapinatori in fuga che stava cercando di fermare. Una vita in divisa, trascorsa a servire lo Stato, interrotta nel modo più drammatico possibile.

L’inseguimento e la sparatoria: la dinamica della tragedia

Tutto è iniziato in contrada Rosea, nella zona industriale di Francavilla Fontana. Legrottaglie, 59 anni, residente a Ostuni, era impegnato in un controllo di routine, quando ha intimato l’alt a una Lancia Ypsilon scura con due uomini a bordo. L’auto non si è fermata, scatenando un inseguimento lungo la strada provinciale che collega Francavilla a Grottaglie. L’azione si è spostata nelle campagne, dove il mezzo dei fuggitivi è finito fuori strada. I due sospetti sono usciti dal veicolo: uno si è dato alla fuga a piedi, l’altro ha estratto un’arma e ha fatto fuoco. Il brigadiere capo è stato raggiunto da uno o più proiettili ed è morto sul colpo, mentre i due aggressori sono fuggiti, approfittando della vegetazione per far perdere le loro tracce.

Il cordoglio delle istituzioni: “Una perdita che colpisce tutti”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla stampa una nota breve ma carica di significato: “Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie. Nel confidare in una rapida cattura dei responsabili, esprimo all’Arma e ai familiari la mia vicinanza e commossa partecipazione al loro dolore”. Parole che trovano eco nelle dichiarazioni di altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, tutti uniti nell’esprimere vicinanza e riconoscenza per il sacrificio di un uomo che ha dato la vita per lo Stato. Chi era Carlo Legrottaglie?

