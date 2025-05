Chiara Poggi, il dettaglio sul corpo rivelato dalla madre

Nel cuore delle indagini su Garlasco, emerge un nuovo focus: il Santuario della Madonna della Bozzola. Questo luogo, già citato nei documenti del processo, diventa centrale per le recenti rivelazioni. A detta di Repubblica, Chiara Poggi e Alberto Stasi si recarono a questo santuario per celebrare la festa di primavera nell’aprile del 2007. La madre di Chiara, Rita Preda, aggiunse un dettaglio significativo sul corpo della figlia.

Il rettore del santuario al centro di uno scandalo

Ulteriori sviluppi coinvolgono il rettore del santuario, Don Gregorio Vitali, al centro di uno scandalo sessuale nel 2014. Secondo un sacerdote della Diocesi di Vigevano, nel 2006, il Santuario era teatro di incontri sessuali. Un amico di Vitali, maggiorenne, riceveva denaro per prestazioni sessuali. Questo scandalo ha aggiunto ulteriori complicazioni al contesto già controverso delle indagini sul caso Poggi.

Il sacerdote che scoprì questi eventi denunciò solo al vescovo, che però non prese provvedimenti. Anni dopo, il silenzio persiste, con Don Fabio Bonacossa che, a proposito delle voci sul Santuario, afferma: “Parlo solo di cose serie, non dell’attività onirica delle persone. Qui cerchiamo di fare bene il nostro lavoro, che nel nostro caso è una missione”.

