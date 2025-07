Choc in spiaggia, un’intera famiglia travolta dalle onde: è dramma

Un pomeriggio in spiaggia, che si è trasformato in una drammatica corsa contro il tempo. Quello che doveva essere un momento di relax al mare è diventato teatro di un intervento coraggioso e disperato per salvare una famiglia travolta dalle impetuose onde. In pochi attimi, giovani volontari hanno dato prova di prontezza e coraggio, ma il destino ha riservato anche un triste epilogo.

Famiglia travolta dalle onde: il salvataggio in mare

Mercoledì pomeriggio, lungo la spiaggia del Gombo a San Rossore (Pisa), una famiglia livornese si è trovata in gravissima difficoltà, trascinata dalle forti correnti del mare. Non solo una madre e sua figlia sono state risucchiate dalle onde, ma anche gli zii anziani della donna, un coppia di settantenni, sono stati travolti e spinti verso il largo. A intervenire prontamente sono stati Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca, tre giovani ventenni che lavorano al Circolo dipendenti della spiaggia Buca del Mare. Non bagnini, ma addetti a ombrelloni, lettini e pulizia della spiaggia, i tre si sono tuffati senza esitazione nel tentativo di salvare chi era in pericolo.

Il coraggio dei giovani al Circolo Buca del Mare a San Rossore

L’allarme è scattato dopo le 17 di mercoledì 16 luglio da parte di due persone a bordo di una barca che transitava nei pressi della foce dell’Arno. “Io e i miei amici abbiamo sentito le urla e ci siamo subito guardati: un attimo dopo eravamo in acqua”, ha raccontato uno dei ragazzi a Fanpage. La loro prontezza ha permesso di portare a riva la madre e la figlia livornese, entrambe trascinate dalla corrente. In particolare, la donna è stata raggiunta anche grazie al tempestivo lancio di una ciambella senza corda da parte di un altro dipendente del circolo. Nonostante le onde alte e il mare agitato, in circa 20 minuti sono riusciti a trarre in salvo queste due persone, riuscendo a evitare una tragedia ancor più grande.

