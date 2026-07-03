“Ci ha lasciato”. Addio all’amato volto della tv italiana, il triste annuncio

È morto a 65 anni Abramo Orlandini, noto al grande pubblico per la sua presenza televisiva nella trasmissione “Sgarbi Quotidiani”, condotta da Vittorio Sgarbi su Canale 5 negli anni Novanta. Secondo quanto riferito, era ricoverato da alcuni giorni in un ospedale di Reggio Emilia a causa di una polmonite.

La notizia della scomparsa riporta l’attenzione su una figura rimasta impressa nell’immaginario televisivo di quegli anni: Orlandini interpretava un maggiordomo elegante, incaricato di introdurre gli ospiti in studio, con un ruolo scenico essenziale ma riconoscibile.

Il volto di “Sgarbi Quotidiani”

All’interno di “Sgarbi Quotidiani”, la sua presenza era costruita su pochi gesti e su una postura misurata: abito curato, movenze controllate e una posizione spesso alle spalle del conduttore. Questo stile, ripetuto puntata dopo puntata, lo aveva reso un elemento distintivo della messa in scena, quasi un riferimento visivo costante per gli spettatori.

Pur senza essere il protagonista del format, Orlandini era diventato un volto familiare grazie alla continuità della sua presenza e al carattere “di servizio” del personaggio, pensato per accompagnare il ritmo del programma e scandire l’ingresso degli ospiti.

Un ruolo rimasto nella memoria del pubblico

Negli anni Novanta, la trasmissione contribuì a consolidare la popolarità televisiva di Vittorio Sgarbi, e in quel contesto anche la figura del maggiordomo interpretato da Abramo Orlandini diventò riconoscibile, nonostante la sua collocazione defilata rispetto al centro della scena.

Il suo volto, legato in modo diretto a quel periodo televisivo, è rimasto associato a una stagione della tv generalista in cui l’impianto scenografico e i personaggi di contorno avevano un peso significativo nel definire l’identità dei programmi.

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