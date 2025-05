“Ci saranno anche loro”: Papa Leone, presenze clamorose alla messa d’insediamento

Domani, domenica 18 maggio 2025, ci sarà la messa d’insediamento di Papa Leone XIV. L’evento segna l’inizio ufficiale del pontificato di Prevost e si prevede che attirerà circa 250mila fedeli, insieme a oltre 200 delegazioni estere. Questo lo rende uno dei momenti più significativi nella storia recente del Vaticano. Il programma della giornata include un giro del Pontefice in papamobile lungo via della Conciliazione, seguito dalla celebrazione della Messa di inizio Pontificato, in cui verranno consegnati il pallio e l’anello del pescatore. Chi sarà presente alla messa?

Roma accoglie 250mila fedeli per la messa d’insediamento del Papa: misure di sicurezza straordinarie

Le delegazioni internazionali seguiranno un rigoroso protocollo cerimoniale, con il ritorno a forme liturgiche antiche e l’uso di latino e greco durante la celebrazione. Le consorti degli ambasciatori sono state invitate a indossare il velo, rispettando l’etichetta vaticana. Roma sarà completamente blindata per l’occasione, con l’impiego di oltre 6mila agenti supportati da volontari, vigili del fuoco, artificieri, tiratori scelti e sommozzatori. Sarà istituita una no-fly zone e verranno adottati sistemi anti-drone. L’accesso a San Pietro sarà controllato attraverso tre zone di sicurezza e cinque varchi dotati di metal detector.

Capitale sotto pressione: una giornata di eventi

Per facilitare la partecipazione del pubblico, saranno installati maxischermi in diverse aree del centro storico. Numerose strade nei pressi del Vaticano saranno chiuse al traffico già dalle prime ore del mattino, e il trasporto pubblico sarà potenziato, con particolare attenzione alle linee metro e ferroviarie dirette alla stazione San Pietro. Oltre alla cerimonia di insediamento, Roma sarà teatro di altri eventi significativi, tra cui le celebrazioni del Giubileo delle Confraternite, le finali degli Internazionali di tennis e una partita di campionato allo stadio Olimpico. Tale concomitanza di eventi creerà potenziali disagi alla viabilità e rallentamenti nelle aree centrali della città.

