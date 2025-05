Paolo Fox, l’oroscopo del weekend: le previsioni per tutti i segni

Come accade ogni fine settimana, anche per i giorni di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 Paolo Fox ha condiviso le sue attesissime previsioni astrologiche. L’oroscopo del weekend, pubblicato da numerosi siti e seguito con entusiasmo da tanti appassionati, offre uno sguardo sulle influenze astrali per ciascun segno zodiacale. Le indicazioni di Paolo Fox toccano diversi ambiti della vita quotidiana: l’amore, il lavoro, la salute e le relazioni personali. Per molti, queste anticipazioni rappresentano un’occasione per riflettere su sé stessi e affrontare con maggiore consapevolezza i giorni che verranno.

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox è uno dei più conosciuti e seguiti astrologi italiani. Nato a Roma, ha cominciato a interessarsi all’astrologia fin da giovane, trasformando negli anni questa passione in una vera e propria professione. È diventato celebre grazie alle sue partecipazioni in programmi televisivi come “I Fatti Vostri” su Rai 2, ma anche per le sue rubriche radiofoniche trasmesse quotidianamente su Radio LatteMiele. La sua comunicazione chiara, il tono rassicurante e l’approccio personale alle stelle lo hanno reso una figura di riferimento per chiunque segua l’oroscopo con curiosità e interesse. Inoltre, è autore di diversi libri di successo dedicati all’astrologia. Come ogni weekend, anche per il 17 e 18 maggio 2025, Paolo Fox ha svelato le sue previsioni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)