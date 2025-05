Salis vince a Genova, chi è la candidata: il suo passato da vippissima

Silvia Salis ha trionfato nelle elezioni amministrative, diventando la nuova sindaca di Genova. Ex atleta olimpica e vicepresidente del Coni, Salis è stata sostenuta da una vasta coalizione composta da centrosinistra, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Avs, segnando il ritorno del progressismo nella città dopo un periodo di otto anni sotto la guida del centrodestra. La sua iniziale candidatura civica è riuscita a unire forze politiche solitamente distanti, incarnando il concetto di “campo largo”.

Grande vittoria a Genova, viva la Sindaca! Brava Silvia, ora tocca a te riaccendere le stelle! #Salis pic.twitter.com/q0YWT2NIj6 — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 26, 2025

Chi è Silvia Salis

Nata nel 1985, Silvia Salis ha alle spalle un’importante carriera sportiva come lanciatrice del martello, partecipando a due Olimpiadi e vincendo dieci titoli italiani. Dopo il ritiro, si è dedicata alla dirigenza sportiva, entrando nelle Fiamme Azzurre e assumendo il ruolo di vicepresidente del Comitato Olimpico Italiano. Cresciuta a Genova, Salis ha saputo guadagnarsi il supporto di un elettorato variegato, grazie alla sua immagine di innovazione e competenza.

L’elezione rappresenta un’importante svolta politica per Genova. Salis ha battuto il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi, ponendo fine all’era iniziata con la giunta Bucci. Il progetto politico che l’ha sostenuta è riuscito a coinvolgere anche partiti inizialmente distanti, come Azione, che ha aderito successivamente. Questo ampio supporto è stato cruciale per il suo successo.

