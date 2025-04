Conclave, c’è il primo colpo di scena: chi ha rinunciato

Un’aria di cambiamento aleggia nell’antica città, dove i destini della Chiesa si intrecciavano silenziosamente tra le mura maestose. La città, in attesa del suo nuovo guardiano, è immersa in un’atmosfera di incertezza e speranza. L’annuncio di una rinuncia, inatteso e cruciale, ha segnato l’inizio di un capitolo che avrebbe potuto cambiare il corso della storia religiosa moderna. (Continua…)

Conclave, arriva la prima rinuncia

In un momento delicato, uno dei cardinali ha deciso di fare un passo indietro. "Ho scelto di non partecipare al Conclave," avrebbe dichiarato, aprendo una nuova fase nel già complesso processo di elezione papale. Nonostante il perdono ricevuto in passato, la sua presenza continua a generare dibattiti e divisioni.