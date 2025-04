Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrime. Fino a martedì scorso, Mauro Bergoglio, nipote di e figlio di Oscar Bergoglio, uno dei quattro fratelli del papa, si trovava in difficoltà economiche che gli impedivano di volare a Roma per i funerali dello zio. La famiglia era stata colpita duramente dalla scomparsa improvvisa di Francesco, avvenuta mentre si sperava in una sua ripresa dopo una lunga degenza ospedaliera. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

La tristezza del nipote di Papa Francesco

Durante un’intervista con il giornalista Luis Novaresio per il canale argentino A24, Mauro ha espresso la sua commozione per la perdita inaspettata del Pontefice. “È stato un colpo molto forte e improvviso”, ha dichiarato, ricordando che Francesco stava ancora seguendo un percorso di riabilitazione dopo 38 giorni di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una grave polmonite bilaterale. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il dono di un’agenzia di viaggi permette a Mauro di partecipare ai funerali

Il legame tra Mauro e suo zio Jorge Mario Bergoglio è sempre stato forte, anche dopo l’elezione di quest’ultimo al soglio pontificio. I due si tenevano in contatto tramite e-mail, come ha raccontato Mauro nel programma “Buen día A24”: “Siamo sempre rimasti in contatto. Parlare con lui era normale per noi, quando si poteva. Era sempre molto occupato, quindi cercavamo di non disturbarlo troppo”.

Nonostante ciò, le difficoltà economiche rendevano impossibile il viaggio a Roma per i funerali: “Non possiamo. Sto cercando di capire se riesco a partire…”, aveva detto Mauro, sperando in una soluzione.

