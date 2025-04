Funerali di Papa Francesco, Al Bano spiazza tutti e rivela: “Ecco perché non ci andrò”

La scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un segno profondo in molti, incluso il celebre cantante Al Bano Carrisi. “È stata una botta per tutti, un grande choc”, ha dichiarato, esprimendo il suo cordoglio sui social media. Accompagnando le sue parole, una foto che lo ritrae accanto al Pontefice, definito “un guerriero animato dalla fede, mandato tra noi dalla forza dello Spirito Santo“. Al Bano ha anche rivelato che non parteciperà ai funerali di Papa Francesco. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Il rapporto tra Al Bano e Papa Francesco

Al Bano ha raccontato due momenti significativi della sua conoscenza con il Papa. Il primo risale al 9 dicembre 2016, un giorno che rimarrà indelebile nella sua memoria. Mentre si preparava per un concerto natalizio a Roma, fu colpito da un infarto. “Mi dissero: ‘Se vuole fare la fine di Pino Daniele, vada pure a Milano”. Non potevo aspettare. Mi operarono subito”, ha raccontato il cantante in un’intervista al Corriere della Sera. Nonostante la gravità della situazione, Al Bano decise di incontrare il Papa pochi giorni dopo: “I medici mi consigliarono riposo, ma risposi: se devo morire, meglio davanti al Papa”. (Continua dopo le foto)

Al Bano, gli incontri significativi con il Pontefice

Il secondo incontro con Papa Francesco avvenne due anni dopo il primo, in circostanze altrettanto memorabili. “Volevo portargli un ospite dal Madagascar”, ha ricordato Al Bano. Nonostante gli avessero detto che il Papa non li avrebbe ricevuti, il cantante si recò comunque alla gendarmeria, sperando in un incontro. La perseveranza fu premiata: “Il Papa acconsentì”. Durante quell’incontro, discussero a lungo di vari argomenti, tra cui l’infanzia del Papa, le sue canzoni, e il suo famoso duetto con Caruso. “Furono 45 minuti indimenticabili”, ha affermato Al Bano. Nonostante la stima verso il Pontefice, Al Bano ha deciso di non partecipare ai funerali.

