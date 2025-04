Funerali di Papa Francesco, le regole sugli outfit: ecco come ci si veste (e perché il pontefice è in rosso) – Quando un Papa muore, il mondo si ferma. Gli occhi si voltano verso Roma, cuore della cristianità e centro nevralgico di un evento che va ben oltre la sfera religiosa: la morte del Pontefice è un passaggio storico, liturgico e anche politico. Il funerale del Vescovo di Roma segue un cerimoniale millenario, preciso, scandito da simboli e codifiche. Anche l’abbigliamento dei partecipanti, spesso sottovalutato, racconta qualcosa di profondo: è una grammatica del rispetto, un codice silenzioso che accompagna la liturgia e riflette la sacralità del momento. (continua a leggere dopo le foto)

Per i laici che partecipano in veste ufficiale – Capi di Stato, membri di famiglie reali, delegazioni diplomatiche – il protocollo impone un abbigliamento sobrio, rigoroso, in linea con il lutto e con la solennità dell’occasione. Per le signore è richiesto un tailleur o un abito nero, con maniche lunghe o almeno a tre quarti e una lunghezza che superi il ginocchio. È tradizione, sebbene non obbligatorio, coprire il capo con un velo nero – la cosiddetta mantiglia. Le scarpe devono essere nere e chiuse, la borsa piccola, senza dettagli vistosi. Per gli uomini, l’abito deve essere scuro (nero, blu notte o grigio antracite), abbinato a camicia bianca e cravatta nera. Le scarpe devono essere formali, nere, senza concessioni alla fantasia o all’eccentricità. (continua a leggere dopo le foto)

Funerali di Papa Francesco: come ci si veste

Un’eccezione alla regola del nero esiste, ma viene sospesa in occasioni luttuose. È il cosiddetto privilège du blanc, riservato ad alcune sovrane cattoliche – tra cui le regine di Spagna e Belgio, la Granduchessa del Lussemburgo, la Principessa di Monaco e le principesse di Casa Savoia – che, in virtù dei loro legami con la Santa Sede, possono indossare il bianco durante le udienze con il Papa. Ma non ai funerali: il privilegio viene sospeso, e anche le regine si inchinano al nero del lutto papale.

