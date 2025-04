Conad, scatta l’allarme nei punti vendita: richiamato il noto prodotto

Il 22 aprile 2025, la catena di supermercati Conad ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare che ha immediatamente attirato l’attenzione dei consumatori. Può accadere, infatti, che alcuni alimenti già distribuiti nei supermercati vengano ritirati dagli scaffali per motivi di sicurezza. Le cause possono essere diverse: contaminazioni, presenza di allergeni non segnalati, o irregolarità nella produzione. Le autorità hanno invitato i cittadini a verificare lotto e scadenza del prodotto interessato e a non consumarlo in alcun modo. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Papa Francesco, il medico Alfieri rivela i suoi ultimi momenti

Leggi anche: Funerali di Papa Francesco, Al Bano spiazza tutti e rivela: “Ecco perché non ci andrò”

Tonno Conad ritirato dagli scaffali: rischio corpi estranei, il lotto interessato

Conad ha avviato il ritiro dal mercato di un lotto di Filetti di tonno al naturale per un potenziale rischio fisico a carico dei consumatori. L’allerta, diffusa tramite i canali ufficiali della catena, riguarda esclusivamente il prodotto venduto a marchio Conad, distribuito nei supermercati della GDO omonima. A essere finito nel mirino delle verifiche di sicurezza è un lotto specifico di tonno in vasetti di vetro da 200 grammi, per il quale è stata ipotizzata la possibile presenza di corpi estranei all’interno della confezione. Sebbene si tratti di una misura precauzionale, l’azienda ha disposto il richiamo immediato, invitando i clienti a non consumare il prodotto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita

Leggi anche: Papa Francesco, chi pagherà i funerali? Il mistero del benefattore anonimo

Il lotto interessato: come riconoscerlo

Nel dettaglio, il richiamo coinvolge esclusivamente il lotto L346G dei Filetti di tonno al naturale Conad, con termine minimo di conservazione fissato a dicembre 2027. Il prodotto è stato realizzato per conto di Conad Società Cooperativa da IASA Srl, nello stabilimento di produzione situato a Pellezzano, in provincia di Salerno. Il vasetto coinvolto si presenta come consueto: vetro trasparente da 200g, etichetta Conad, e indicazioni nutrizionali ben visibili. Ma il consiglio è chiaro: se il numero di lotto corrisponde a L346G, il contenitore va restituito al punto vendita per rimborso o sostituzione. Come comportarsi se si ha già acquistato il prodotto contaminato?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva