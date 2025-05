Durante il Conclave, un evento inatteso ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media: un gabbiano si è posato sul comignolo della Cappella Sistina, diventando rapidamente una celebrità sui social media. Questo episodio ha suscitato un’ondata di reazioni online, con molti utenti che hanno condiviso immagini e commenti sull’uccello, trasformandolo in un simbolo virale dell’evento. (Continua…)

Leggi anche: Conclave, il nuovo Papa potrebbe essere eletto già oggi: chi è il favorito

Leggi anche: Conclave, la notizia è appena arrivata: cosa succede

Primo giorno di Conclave, fumata nera: il protagonista però è il gabbiano

Il primo giorno di Conclave si è svolto in un clima di grande attesa e riflessione, con i cardinali riuniti per eleggere il nuovo pontefice. Mentre all’interno della Cappella Sistina si svolgevano le votazioni, all’esterno l’attenzione si concentrava sul comignolo, da cui sarebbe uscita la fumata bianca o nera, segnale dell’elezione o meno del nuovo papa.

La prima fumata, come era ampiamente prevedibile, è stata nera. I cardinali dunque hanno votato, ma non hanno raggiunto il quorum per l’elezione del nuovo pontefice. Votazioni rimandate dunque ad oggi, quando ci saranno ulteriori fumate. I fedeli si augurano che entro stasera arrivi la tanto attesa fumata bianca. La presenza di un gabbiano vicino al comignolo ha aggiunto un elemento di curiosità e leggerezza a un momento solenne, attirando l’interesse di fedeli e curiosi presenti in Piazza San Pietro e di spettatori di tutto il mondo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)