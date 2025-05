Conclave, la notizia è appena arrivata: cosa succede

Nel cuore del Vaticano, il Conclave è ufficialmente iniziato, segnando un momento cruciale per la Chiesa. La giornata ha preso il via con la celebrazione della Messa “Pro eligendo Pontifice”, un rito solenne che si è svolto nella Basilica di San Pietro e che ha visto la partecipazione di oltre cinquemila fedeli. Alle 11:23, la messa è giunta al termine, preparando il terreno per l’inizio delle operazioni elettive che si svolgeranno nel pomeriggio.

La processione dei cardinali verso la Cappella Sistina

Nel pomeriggio, i 133 cardinali elettori si sono radunati nella Cappella Paolina per un momento di preghiera, prima di spostarsi in processione verso la Cappella Sistina. Qui, al cospetto delle magnifiche opere di Michelangelo, entreranno in clausura per iniziare la fase più significativa del Conclave, intonando il tradizionale inno “Veni Creator Spiritus“. Questo canto solenne invoca la guida dello Spirito Santo, fondamentale in un momento di così grande responsabilità.

Extra Omnes: via alla clausura per il voto

La Cappella Sistina è ora il luogo della massima riservatezza, dove le comunicazioni sono state schermate per garantire la segretezza delle operazioni. Monsignor Diego Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche, ha pronunciato il rituale annuncio “Extra Omnes” per invitare chi non è coinvolto direttamente a lasciare la cappella. Questo segna l’inizio della fase di votazione, con la prima fumata attesa non prima delle ore 19.

Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha sottolineato l’importanza della sicurezza in questo periodo delicato, dichiarando: “Mi vengono i brividi a pensare quello che abbiamo fatto e non mi passano se penso a quello che dobbiamo fare”. La macchina organizzativa del Vaticano è in piena attività, con grande attenzione e concentrazione, per garantire che tutto si svolga senza intoppi.

