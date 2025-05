Conclave al via oggi, chi sarà il nuovo Papa: tutti i favoriti e quando ci sarà la fumata bianca

Si aprono oggi, tra le mura silenziose della Cappella Sistina, le porte del Conclave che dovrà eleggere il nuovo Papa, chiamato a guidare la Chiesa cattolica in un tempo di profonde trasformazioni globali e spirituali. Un momento solenne e storico, seguito con attenzione da milioni di fedeli in tutto il mondo. Con la conclusione del lungo e intenso pontificato di Papa Francesco, iniziato nel 2013 dopo l’abdicazione di Benedetto XVI, l’attenzione si sposta ora sui cardinali elettori, che da oggi sono ufficialmente chiusi al mondo esterno per dare inizio al processo di selezione del prossimo successore di Pietro. Il clima, come da tradizione, è di raccoglimento e riflessione, ma fuori dalle mura vaticane l’atmosfera è febbrile: analisi, pronostici e indiscrezioni si moltiplicano. Dai profili dei papabili agli scenari geopolitici che potrebbero orientare la scelta, tutto è oggetto di discussione, commento e speculazione. Chi sarà il prossimo Papa? Quando verrà eletto? E quale nome sceglierà? Domande che viaggiano su lavagne digitali e social network, mentre i cardinali si affidano solo allo Spirito Santo e alla tradizione secolare del Conclave. L’attesa è iniziata, e con essa un nuovo capitolo nella storia millenaria della Chiesa. Ogni fumata sarà seguita con occhi puntati al cielo, in cerca del segnale che cambierà per sempre il volto della cristianità. (Continua dopo le foto)

Conclave al via oggi, chi sarà il nuovo Papa: Parolin tra i favoriti

Tra i nomi che stanno dominando le discussioni riservate tra i porporati spicca quello di Pietro Parolin. Il cardinale segretario di Stato gode di un ampio sostegno e vanta una lunga esperienza nel cuore del potere vaticano. Tuttavia, partire come favorito può rappresentare un rischio: basta un piccolo scivolone per perdere forza, specialmente quando emergono altri nomi pronti a fare da sorpresa. La storia insegna che i favoriti non sempre vincono. Nel 2013, Angelo Scola sembrava destinato alla vittoria, ma Jorge Mario Bergoglio, considerato solo da una minoranza, riuscì a conquistare il papato grazie a un consenso ampio e trasversale. Anche questa volta, i primi scrutinî saranno frammentati e solo in seguito emergeranno i candidati più forti. Nel Conclave, ciò che conta sono gli equilibri interni, non le etichette di partenza. Parolin parte con un vantaggio di circa 40 voti iniziali. È visto come un garante di stabilità dopo un pontificato caratterizzato da aperture e tensioni. Tuttavia, la sua figura non è priva di controversie: l’accordo con la Cina lo rende sgradito a molti cardinali americani, mentre per i sostenitori di Bergoglio è considerato eccessivamente prudente. Se entro giovedì la fumata bianca apparisse, è probabile che il nuovo Papa sia proprio lui. (Continua dopo le foto)

Conclave, spunta il nome di Pizzaballa

La rapidità con cui Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, sta guadagnando terreno ha colto molti di sorpresa. A 60 anni, ha saputo conquistare un consenso trasversale: tra i conservatori delusi da Erdo e i moderati che cercano un profilo internazionale. Nelle ultime congregazioni generali, il suo nome ha acquisito un impulso inatteso, grazie alla sua giovane età, carisma e significativa esperienza interreligiosa.

