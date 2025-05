Frecce tricolore, lo schianto fuori pista: come è potuto succedere (VIDEO). Un incidente ha coinvolto un aereo delle Frecce Tricolori, suscitando preoccupazione tra i testimoni e facendo scattare le procedure di soccorso. Il pomeriggio di martedì 6 maggio ha visto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, chiamati sul posto a seguito dello schianto di un velivolo della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare. Cosa è accaduto e come stanno i piloti dopo lo schianto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Paura per le Frecce Tricolore: lo schianto fuori pista

L’incidente è avvenuto mentre uno degli aerei delle Frecce Tricolori tentava l’atterraggio in un aeroporto. Durante la manovra, il velivolo è andato fuori pista, fermandosi a testa in giù su un declivio dopo aver percorso un tratto di erba. Il frontale dell’aereo ha subito danni evidenti, ma il pilota è stato prontamente estratto dall’abitacolo e soccorso. Testimoni oculari parlano di un incidente che ha coinvolto più aerei della pattuglia acrobatica, ma le informazioni iniziali rimangono frammentarie. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le prime operazioni di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti sul luogo, dove il pilota è stato estratto e trasportato in ospedale. Secondo quanto riferito, il pilota ha riportato sospette fratture alle gambe, ma fortunatamente non sembrerebbero esserci altre ferite gravi. “Il pilota è stato estratto e trasportato in ospedale per un controllo”, ha dichiarato un portavoce dei soccorsi. Non risultano altri feriti tra i membri della pattuglia acrobatica o tra il pubblico presente.

