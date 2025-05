Incendio devastante in Italia, le fiamme minacciano le abitazioni (VIDEO). Il vento sferza senza tregua, alimentando lingue di fuoco che risalgono rapide il pendio. La scena è quasi surreale: abitanti armati di tubi da giardino, volontari in affanno e colonne di fumo denso. Una delle isole più amate d’Italia sta lottando contro un nemico che torna, ciclico, con la stagione secca. Le drammatiche immagini diffuse sui social. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Bimbo di 5 anni trovato a vagare in strada, poi la scoperta choc: dov’erano i genitori

Leggi anche: Yacht di lusso affonda con 32 influencer a bordo: cosa si scopre dopo

Incendio in Italia: fiamme sospinte dal vento, paura tra i residenti

In Italia, ancora una volta, la natura si trasforma in minaccia. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito una località collinare impervia, spingendosi con inquietante velocità verso le case. Il fronte del fuoco, complice un vento costante di Ponente, sta raggiungendo aree abitate e strutture sanitarie. Sul posto, operano ininterrottamente i volontari della Protezione civile, ma la situazione è tutt’altro che sotto controllo.

«La zona è impervia – spiegano dalla centrale operativa – ed è difficile da raggiungere. Abbiamo chiesto l’intervento di un elicottero o di un canadair dei vigili del fuoco. Stiamo aspettando». (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Liliana Resinovich, arriva la confessione clamorosa: cosa salta fuori Leggi anche: Lutto in Rai, addio allo storico volto: il cordoglio di Sciarelli a “Chi l’ha visto?”

Il maltempo complica le operazioni

A complicare le operazioni è il maltempo sulla terraferma: l’elicottero assegnato alla provincia di Latina, con base a Fondi, non è potuto decollare subito a causa di un nubifragio in corso nella zona. Solo successivamente è stato dirottato da Roma, rallentando le tempistiche di risposta.

Intanto, in strada e sulle terrazze, i residenti sono diventati protagonisti di una difesa estrema delle proprie abitazioni. Con semplici tubi per innaffiare, cercano di arginare un fronte che avanza a passo rapido. Altri si accalcano lungo la salita che porta dal porto, osservando impotenti lo scenario. La vegetazione secca, unita al vento insistente, ha trasformato la zona in un rogo a cielo aperto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva