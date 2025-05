Bimbo di 5 anni trovato a vagare in strada, poi la scoperta choc: dov’erano i genitori

Martedì mattina, una scena inquietante ha catturato l’attenzione di alcuni passanti. Un bambino di circa cinque anni, solo e visibilmente infreddolito, è stato notato mentre vagava senza meta lungo una delle strade centrali della città, precisamente in via Saffi. La sua presenza solitaria ha subito destato preoccupazione, spingendo i cittadini presenti a intervenire prontamente. (Continua dopo le foto)

Viterbo, bimbo di 5 anni trovato a vagare in strada: a casa anche un neonato lasciato solo

Il piccolo, apparso scosso e disorientato, è stato immediatamente affidato alle cure delle forze dell’ordine, che sono state allertate dai testimoni. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare il bambino e risalire alla sua famiglia, cercando di comprendere le ragioni della sua presenza in strada senza la supervisione di un adulto. Successivamente, grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia locale, è stato possibile individuare l’indirizzo del bambino. Tuttavia, ciò che è stato scoperto una volta raggiunta la residenza ha sollevato ulteriori interrogativi e preoccupazioni per la sicurezza dei minori coinvolti. (Continua dopo le foto)

Un altro bambino abbandonato

Entrando nell’abitazione, gli agenti hanno trovato la porta di ingresso aperta e, all’interno, hanno scoperto un altro bambino, di pochi mesi, abbandonato in una culla. Pare che il fratellino maggiore fosse riuscito ad aprire la porta, uscendo di casa senza che nessuno se ne accorgesse. Questa scoperta ha spinto le forze dell’ordine ad allertare immediatamente i servizi sociali.

Ritracciata la madre: cos’è successo

Dopo circa un’ora, le autorità sono riuscite a rintracciare la madre dei bambini. La donna ha dichiarato di essersi allontanata per fare la spesa, lasciando i piccoli sotto la custodia del marito. Tuttavia, al momento dei fatti, l’uomo non era presente in casa, sollevando dubbi sulla gestione familiare e sulla sicurezza dei minori. “Una situazione che poteva degenerare in tragedia”, ha commentato uno degli agenti intervenuti sul posto. “Non è accettabile lasciare due bambini così piccoli senza la supervisione di un adulto”. Le parole dell’agente sottolineano la gravità della situazione e la necessità di garantire una maggiore attenzione alla custodia dei minori. (Continua dopo le foto)

Conseguenze legali per i genitori

Attualmente, gli assistenti sociali stanno valutando l’idoneità dell’ambiente familiare e la sicurezza dei bambini. Le autorità potrebbero procedere con ulteriori accertamenti per stabilire eventuali negligenze o responsabilità da parte dei genitori, al fine di assicurare un contesto sicuro e protetto per i minori coinvolti. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito sulla responsabilità genitoriale e sulla tutela dei minori. Le autorità competenti stanno esaminando tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili episodi e garantire il benessere dei bambini. È fondamentale che i genitori siano consapevoli dei rischi associati all’assenza di supervisione adeguata. Questo caso potrebbe portare a una revisione delle pratiche di custodia e delle responsabilità genitoriali, con l’obiettivo di promuovere un ambiente sicuro per i bambini. Le autorità locali intendono intensificare i controlli e sensibilizzare la comunità sull’importanza della protezione dei minori.