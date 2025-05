Contromano in autostrada per 17 chilometri, poi l’assurda scoperta: chi c’era alla guida

Sembrava una manovra azzardata, una svista temporanea. Ma quella che si è consumata nella notte tra Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone) si è rivelata una vera e propria corsa contro il tempo. Attorno alle 3 del mattino, un’automobile ha imboccato la A28 in contromano e ha continuato la sua marcia per ben 17 chilometri, nella direzione opposta al flusso del traffico. Un episodio che, solo per una straordinaria casualità, non si è trasformato in tragedia: a quell’ora l’autostrada era praticamente deserta.

Le prime segnalazioni e il tempestivo intervento della Polizia

È stato un camionista a lanciare l’allarme, notando le luci di un’auto provenire dal senso contrario. La segnalazione è arrivata immediatamente alla centrale operativa della Polizia Stradale, che già aveva captato l’anomalia grazie al sistema di videosorveglianza e monitoraggio del traffico. Senza perdere tempo, è stata allertata una pattuglia del distaccamento di Spilimbergo, che si è messa all’inseguimento del veicolo “fantasma” lungo il tratto friulano dell’autostrada.

Dopo un’operazione delicata e rischiosa, gli agenti sono riusciti a intercettare il veicolo in condizioni di sicurezza e a farlo accostare nella corsia d’emergenza.

