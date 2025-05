Incendio alla Lidl, panico e clienti in fuga: cos’è successo

Un vasto incendio è divampato questa mattina all’esterno di un supermercato Lidl in Italia, causando momenti di forte apprensione tra i presenti. Le fiamme hanno avuto origine in un container per il compattamento del cartone, situato nell’area di carico e scarico merci del punto vendita. Immediata la reazione dei clienti, sorpresi dal fumo denso che ha iniziato a diffondersi nei pressi dell’ingresso: in molti hanno lasciato rapidamente l’edificio per mettersi in salvo. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incendio supermercato Lidl: clienti in fuga e panico tra gli scaffali

Le prime immagini raccontano una scena che ha il sapore dell’imprevisto: un contenitore avvolto dalle fiamme, il fumo che si propaga verso l’interno del supermercato, le persone che abbandonano in fretta il carrello per correre all’esterno. Il tutto è accaduto in Italia, questa mattina, all’esterno di un punto vendita Lidl, quando un incendio è divampato improvvisamente da un container situato nell’area di carico merci.

Secondo i primi testimoni, il panico è stato immediato. Alcuni clienti, vedendo il fumo penetrare tra le corsie, hanno abbandonato il negozio nel timore che il rogo potesse espandersi. Nonostante la confusione, non si registrano feriti. A rassicurare è stato l’arrivo celere dei Vigili del Fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento con un’azione tempestiva. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incendio supermercato Lidl: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il fuoco ha preso origine da un container compattatore di cartone, utilizzato per lo smaltimento degli imballaggi. Ancora ignote le cause dell’incendio: l’ipotesi dolosa non è esclusa, ma al momento resta in piedi anche la pista accidentale. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con una squadra e un’autobotte, hanno dovuto coordinarsi con i tecnici della ditta appaltatrice per spostare il container e permettere l’apertura in sicurezza, così da completare il raffreddamento della struttura.

L’operazione è stata delicata, poiché il contenitore era sigillato. L’apertura, spiegano fonti interne, è stata fondamentale per permettere la bonifica e scongiurare eventuali riprese del fuoco. “Solo al termine del completo spegnimento – fanno sapere i pompieri – sarà possibile avviare accertamenti più approfonditi sulla natura del rogo”.

