Garlasco, l’avvocato di Sempio sgancia la bomba: “Chi ha ucciso Chiara”

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna a far discutere l’opinione pubblica. A riaccendere il dibattito è Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, nuovo indagato nella riapertura delle indagini, che ha rilasciato dichiarazioni forti nel corso del programma Storie Italiane su Rai1. (Continua dopo le foto)

Garlasco, le dichiarazioni choc dell’avvocato di Sempio su Alberto Stasi

Secondo il legale di Andrea Sempio, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio, non sarebbe colpevole. “Per me Alberto Stasi è innocente, come Andrea Sempio. È stato un sicario a uccidere Chiara”, ha detto Lovati, avanzando un’ipotesi che si distanzia radicalmente dalla verità processuale finora sancita. Parole che riaprono interrogativi, polemiche e timori, soprattutto da parte della famiglia della vittima, che ha sempre sostenuto la colpevolezza dell’ex fidanzato della figlia. (Continua dopo le foto)

L’avvocato Lovati: “Errore non verificare il racconto di Stasi”

Lovati, che segue Sempio dal 2016, ha puntato il dito contro le presunte lacune investigative delle fasi iniziali del caso. Secondo il legale, il racconto fornito da Stasi il giorno del delitto non venne verificato con l’accuratezza necessaria. “Perché non si è fatto un esperimento giudiziale? Gli si poteva chiedere, sul posto, di indicare dove avesse scavalcato per entrare nella villetta di via Pascoli. Si sarebbe potuto verificare se vi fossero tracce compatibili”, ha osservato. Il riferimento è al mancato ritrovamento di impronte o segni di passaggio in corrispondenza del racconto fornito da Stasi, che affermò di essere entrato nell’abitazione preoccupato per il mancato contatto con Chiara. “Aveva le scarpe pulite. Questo significa che non è entrato”, ha ribadito Lovati. “Pensare che abbia ucciso, sia tornato a casa, cambiato le scarpe, spento il computer e fatto sparire l’arma è un pensiero contorto. Non lineare”.

