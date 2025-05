Conclave, quando la fumata bianca: le previsioni del cardinale Re – Dopo la fumata nera del primo giorno, le speranze del mondo cattolico si rinnovano: oggi si apre il secondo atto del Conclave, il momento più intenso e misterioso del percorso che porterà all’elezione del nuovo Papa. La giornata di ieri si è conclusa senza un risultato: nessun nome ha ottenuto i due terzi dei voti necessari, e dalla Sistina si è alzata la colonna di fumo nero che ha parlato chiaro, al di là del latino e dei riti secolari. (continua a leggere dopo le foto)

Conclave, quando la fumata bianca: le previsioni del cardinale Re

I 133 cardinali elettori sono tornati questa mattina nel cuore del Vaticano, pronti a riprendere le votazioni che – secondo la prassi – prevedono due scrutini la mattina e due nel pomeriggio. Ma come sempre accade, la vera attesa si concentra su ciò che accadrà dopo: sarà oggi il giorno della fumata bianca? I meccanismi del Conclave seguono un ritmo tutto loro, scandito da silenzi e simboli. Oggi, come da tradizione, sono previste due fumate: una al termine delle votazioni mattutine e una dopo quelle pomeridiane. Tuttavia, la storia insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. (continua a leggere dopo le foto)

Conclave, in corso la seconda votazione

Al di là del mistero e della scenografia, il Conclave 2025 si svolge in un momento particolarmente delicato per la Chiesa e per l’intera umanità. I temi sul tavolo sono tanti, e i cardinali – nei giorni precedenti all’inizio del Conclave – non hanno nascosto le loro preoccupazioni. La crisi della fede nei Paesi occidentali, l’indifferenza religiosa, la crescita del disincanto spirituale in un mondo sempre più tecnologico ma sempre meno trascendente: sono queste le sfide che il prossimo Papa dovrà affrontare con urgenza. A testimoniare le attese che ruotano attorno all’elezione, arrivano anche le parole significative del cardinale decano Giovanni Battista Re, che questa mattina ha parlato da Pompei, dove si trovava per partecipare alla tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario.

