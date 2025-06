“Contagi in aumento in Italia”. L’allerta Oms: “Arriva dalla Cina”, cosa sappiamo

In un panorama globale già segnato da incertezze, una nuova minaccia emerge all’orizzonte. I numeri, seppur ancora contenuti, raccontano una storia di crescente apprensione. In Italia, i contagi mostrano un lieve aumento, con 304 nuovi positivi registrati in una sola settimana, un incremento rispetto ai 298 casi precedenti. Accanto a questo, anche il numero dei tamponi eseguiti è salito leggermente, mentre il tasso di positività ha toccato l’1,2%.

Scoperta una nuova variante

Ma è una scoperta più recente che si insinua nei pensieri degli esperti. La comparsa di una nuova variante, chiamata Nimbus, sta attirando l'attenzione di organizzazioni sanitarie globali. Questa variante, tecnicamente denominata NB.1.8.1, è stata identificata per la prima volta in Asia, e la sua presenza inizia a destare preoccupazioni a livello mondiale.