Contromano in autostrada, l’ex promessa del tennis muore tragicamente: aveva battuto Sinner

Era una promessa con la racchetta in mano, un talento cresciuto all’ombra delle Dolomiti, capace da ragazzo di tenere testa persino al futuro numero uno del mondo. Il destino però ha scelto un epilogo tragico e inspiegabile per il giovane maestro di tennis, morto a soli 24 anni sull’autostrada del Brennero. Una vicenda che scuote non solo la comunità sportiva altoatesina, ma chiunque abbia incrociato il suo sorriso sui campi da tennis.

L’incidente in A22: una manovra senza spiegazione

Il dramma si è consumato nella notte, sulla carreggiata sud dell’A22, nei pressi dello svincolo di Bolzano Sud. Il giovane 24enne viaggiava contromano, quando si è scontrato frontalmente con un’auto su cui si trovava una famiglia di Varna, in partenza per le vacanze. L’impatto è stato devastante. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica: “Conosceva bene quel tratto di strada”, riferiscono gli investigatori, rendendo la manovra ancora più enigmatica.

Auto contromano sulla Brennero: lo schianto fatale

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’incidente è avvenuto poco prima delle 5:15 di domenica 15 giugno, al chilometro 80 dell’autostrada del Brennero, tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud. Dalla prima ricostruzione emerge che il giovane sarebbe entrato in A22 allo svincolo di Bolzano Sud, imboccando correttamente la corsia in direzione Modena. Ma pochi istanti dopo, per cause ancora da chiarire, avrebbe invertito il senso di marcia, tornando verso nord contromano. Dopo alcune centinaia di metri, il frontale.

Sull’altra vettura viaggiava una famiglia altoatesina, che – stando a quanto emerso – aveva scelto di partire all’alba per evitare il caldo e le code da bollino rosso del weekend. Una scelta ponderata, che nulla avrebbe potuto contro l’imprevedibilità della tragedia.

