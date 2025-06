Elicottero si schianta, morte 7 persone a bordo: la triste scoperta

Appena pochi giorni fa, il cielo dell’India è stato teatro di una delle peggiori sciagure aeree degli ultimi anni. Un disastro con oltre 250 vittime, un unico sopravvissuto, e una nazione sotto shock. Ma a quanto pare, il destino aveva in serbo un’altra pagina oscura. Una nuova tragedia si è consumata tra le vette dell’Himalaya, in un luogo sacro che avrebbe dovuto portare pace e devozione, ma che si è invece trasformato in uno scenario di morte.

Un elicottero partito dal tempio di Kedarnath si è schiantato poco dopo il decollo, cancellando in un istante le vite di tutte le sette persone a bordo. Tra loro anche un neonato. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo. Le autorità indiane stanno cercando di capire cosa sia andato storto, ma il sospetto più forte punta su un unico, temuto responsabile: il meteo.

Leggi anche: Maltempo, fortissima tempesta di grandine in Italia: venti oltre 100 km/h

Leggi anche: Meteo, stop all’estate: torna il fresco ma bisogna fare attenzione. Ecco a cosa

Il volo della fede finito in tragedia

La missione dell’elicottero era semplice e ripetuta ogni giorno: riportare a valle un gruppo di fedeli indù dopo la visita al tempio di Kedarnath, uno dei luoghi più sacri e remoti dell’India. A bordo sei pellegrini e il pilota, tutti diretti a casa dopo aver compiuto uno dei viaggi spirituali più sentiti del Paese. Ma a circa 3.500 metri di altitudine, nel cuore delle montagne, ogni tratto di cielo può diventare una trappola invisibile.

Secondo quanto dichiarato da Rahul Chaubey, responsabile del turismo distrettuale, le condizioni meteorologiche avverse sarebbero all’origine del disastro. Una decisione da valutare con attenzione: era davvero sicuro decollare in quel momento? Le indagini si concentrano ora sulle autorizzazioni al volo e sull’eventuale sottovalutazione dei rischi legati al maltempo in quota.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva