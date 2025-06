Contromano in autostrada, tragedia in Italia: ci sono morti e feriti

Un’auto lanciata contromano su un’autostrada italiana. Un impatto devastante. Una tragedia che si consuma in pochi istanti e lascia dietro di sé una vittima e cinque feriti, tra cui tre bambini. È l’inquietante bilancio dell’ennesimo incidente assurdo che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale. I dettagli della tragedia accaduta alle prime luci dell’alba di questo 15 giugno 2025.

Incidente sull’autostrada del Brennero: uno scontro frontale fatale

Un veicolo contromano ha seminato il caos sull’A22, poco prima delle 7 del mattino, all’altezza del chilometro 80 della carreggiata nord, nei pressi del casello di Bolzano Sud. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, l’automobile avrebbe imboccato l’ingresso in direzione sud, ma procedendo verso nord, finendo per scontrarsi frontalmente con un’altra vettura.

Traffico paralizzato e chilometri di coda dopo l’incidente sull’autostrada del Brennero

Le conseguenze del sinistro sono state immediatamente visibili anche sulla viabilità: l’autostrada del Brennero è stata temporaneamente chiusa, generando fino a 10 chilometri di coda in direzione nord. Le operazioni di soccorso, coordinate dai vigili del fuoco permanenti di Bolzano, hanno richiesto diverse ore per il recupero dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza dell’area.

Diversi automobilisti sono rimasti bloccati per lungo tempo, mentre gli agenti raccoglievano testimonianze utili a comprendere con esattezza la dinamica dell’incidente. Saranno proprio queste voci — unite alle immagini delle telecamere di sorveglianza — a fornire indicazioni decisive.

