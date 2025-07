Contromano sulla statale, poi l’assurda scoperta sul conducente

Una notte di festa rischiava di trasformarsi in tragedia sulla statale, dove un’auto con a bordo cinque ragazzi è stata sorpresa a percorrere un tratto contromano. Il pericolo è stato sventato solo grazie al provvidenziale intervento di una pattuglia di Carabinieri artificieri, di passaggio per caso. Cosa si è scoperto sul conducente dell’auto?

Leggi anche: “È una p***ta”: scontro furioso in Aula, parlamentari in rivolta

Dramma sfiorato all’alba sulla statale del Salento

Erano da poco passate le 6 del mattino di domenica 20 luglio, quando un’Audi A4 con a bordo cinque ragazzi ha imboccato contromano la statale 101, arteria che collega Lecce a Gallipoli, nel cuore del Salento. I giovani hanno percorso diversi chilometri nel senso opposto di marcia, sfiorando più volte lo scontro con le auto che arrivavano regolarmente in direzione opposta. Solo il caso ha evitato l’impatto.

Il momento cruciale è arrivato quando la vettura si è trovata davanti una pattuglia di Carabinieri artificieri: i militari, di ritorno da un intervento a Leverano per l’esplosione di un postamat, hanno intimato l’alt all’Audi, riuscendo a fermarla prima che la situazione potesse degenerare.

I genitori chiamati a recuperare i ragazzi

Dopo l’intervento dei militari, i cinque ragazzi sono stati condotti in una stazione di servizio per ulteriori controlli. I genitori dei passeggeri sono stati contattati dai Carabinieri e si sono recati sul posto per riaccompagnare a casa i figli, visibilmente scossi per l’accaduto.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, i ragazzi avevano trascorso la notte in una discoteca del litorale ionico e stavano facendo ritorno a casa. Il tratto della statale Lecce-Gallipoli, noto per l’intenso traffico estivo e il flusso di giovani nelle ore notturne, si è confermato ancora una volta un punto critico per la sicurezza stradale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva