Inquadrati al concerto si nascondo dalle telecamere in imbarazzo: ecco chi sono (VIDEO)

Altro che romanticismo sotto le stelle: al concerto dei Coldplay a Boston, la famigerata kiss cam ha scatenato un vero terremoto mediatico. Un’inquadratura innocente? Mica tanto. In pochi secondi, quella che sembrava una dolce scenetta tra due spettatori si è trasformata in una bomba virale. I due, stretti in un abbraccio tra le note di Chris Martin, sono diventati i protagonisti inattesi di un momento che ha infiammato il web e fatto il giro dei media internazionali. Altro che amore: qui c’è di mezzo il gossip grosso e nessuno poteva aspettarsi quello che sarebbe emerso poco dopo.

Scandalo in diretta: la kiss cam dei Coldplay accende il dramma a Boston

Quando la telecamera ha puntato su di loro, i due spettatori hanno reagito in modo improvviso e impacciato, cercando visibilmente di sottrarsi all’attenzione. Mentre lei si copriva il viso e si girava per non essere ripreso, lui è sgusciato da dietro sottraendosi all’inquisizione della kiss cam in un modo tanto buffo quanto, sfortunatamente, inefficace. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha suscitato la curiosità sia degli altri presenti che degli utenti online, dando il via a una rapida diffusione del video dell’accaduto su tutte le principali piattaforme digitali. Naturalmente non c’è voluto molto prima che gli investigatori del web tirassero fuori la bomba.

Chi sono Andy Byron e Kristin Cabot: i protagonisti del caso Coldplay

L’atteggiamento sospetto dei due ha alimentato ipotesi e discussioni online. In breve tempo, la rete ha ricostruito l’identità dei protagonisti: si tratterebbe di Andy Byron e Kristin Cabot. Secondo i commenti emersi, Byron sarebbe sposato con una dirigente d’azienda, mentre Cabot avrebbe come partner un alto dirigente nel settore produttivo. Entrambi, quindi, risulterebbero già impegnati sentimentalmente.

Le conseguenze della viralità: foto e rumors

Le conseguenze della diffusione del video non si sono fatte attendere. Secondo indiscrezioni, una delle immagini della serata – quella che immortala l’abbraccio tra i due – sarebbe stata inoltrata direttamente alla moglie di Byron, con possibili ricadute personali e familiari. Il caso ha continuato a rimbalzare tra social e forum, alimentando ulteriori speculazioni.

A rendere la vicenda ancora più chiacchierata ci ha pensato un dettaglio social tutt’altro che trascurabile: la moglie dell’uomo inquadrato dalla kiss cam avrebbe rimosso il cognome del marito dai suoi profili social. Un gesto che, vista il tempismo, suona come una dichiarazione d’intenti. Comunque sia, il web ha già collegato l’abbraccio sotto i riflettori a una possibile crisi matrimoniale.

