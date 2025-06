Crolla tribuna dello stadio, ci sono morti e feriti: è tragedia – Dramma allo stadio durante i festeggiamenti per la vittoria del campionato. Una serata che doveva essere di gioia si è trasformata in tragedia. Una partita importante, un titolo nazionale conquistato, un pareggio che sanciva la vittoria. Ma subito dopo il fischio finale, quando l’euforia ha preso il sopravvento e i tifosi hanno iniziato a festeggiare, è accaduto l’impensabile.

Crolla tribuna dello stadio, ci sono morti e feriti: è tragedia

Una tribuna è crollata improvvisamente sotto il peso della folla in festa, provocando un bilancio drammatico: tre persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Le immagini circolate online mostrano scene di caos e panico, con persone intrappolate sotto le strutture in metallo e i soccorritori impegnati in operazioni frenetiche.

Il crollo dopo il fischio finale: un boato, poi il silenzio

Secondo quanto riportano le autorità locali e fonti giornalistiche, il cedimento sarebbe avvenuto poco dopo la conclusione della partita, mentre migliaia di tifosi esultavano per la conquista del campionato da parte della loro squadra del cuore. La calca si era spostata verso la zona più vicina al campo per celebrare la vittoria, ma una delle barriere di sicurezza ha improvvisamente ceduto. Il risultato? Una sezione della tribuna ha trascinato con sé decine di persone, ammassate le une sulle altre. Alcuni sono stati schiacciati, altri sono caduti rovinosamente da diversi metri d’altezza. Il rumore del crollo ha coperto per un attimo anche i cori e i fuochi d’artificio. Poi, il silenzio. Il dramma è avvenuto allo stadio di Algeri, capitale dell’Algeria. Il match in questione era quello tra il Mouloudia Club d’Alger (MC Alger) e il NC Magra, conclusosi sullo 0-0. Un pareggio che è bastato al MC Alger per aggiudicarsi il campionato nazionale con due giornate d’anticipo, facendo esplodere la festa in città.

