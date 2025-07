Crolla tunnel, operai intrappolati sotto terra: la situazione – Un boato improvviso, la terra che trema, il panico tra i lavoratori. A Wilmington, quartiere industriale a sud di Los Angeles, un tunnel in costruzione è parzialmente crollato durante i lavori, intrappolando 31 operai all’interno del cantiere. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio (ora locale) e per diverse ore si è temuto il peggio.

Il salvataggio: corsa contro il tempo dei Vigili del Fuoco

Immediata la risposta dei soccorsi. Oltre cento Vigili del Fuoco del Los Angeles Fire Department sono stati mobilitati per gestire l’emergenza e trarre in salvo i lavoratori bloccati nel sottosuolo. Un’operazione delicata, condotta metro dopo metro, con estrema cautela per evitare ulteriori cedimenti nella struttura del tunnel. Fortunatamente, tutti e 31 gli operai sono stati estratti vivi e in buone condizioni. A confermarlo è stato lo stesso Los Angeles Fire Department, seguito da un messaggio del sindaco Karen Bass.

Il sindaco: “Ho parlato con molti degli operai, stanno bene”

La notizia del salvataggio completo è stata comunicata via social dalla sindaca Karen Bass, che su X (ex Twitter) ha scritto: “Il Los Angeles Fire Department ha appena comunicato che sono usciti tutti gli operai che erano intrappolati nel tunnel a Wilmington. Ho appena parlato con molti di loro”. Un sospiro di sollievo per le famiglie, i colleghi e l’intera città, che per ore ha seguito con apprensione gli aggiornamenti dal cantiere. Il tunnel coinvolto nel crollo non è un’opera qualunque.

