Garlasco, perquisita la casa di Sempio: la madre di Chiara rompe il silenzio

La Procura di Pavia ha riaperto un capitolo doloroso a molti anni di distanza dall’omicidio di Chiara Poggi. Il 14 maggio, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni a Garlasco, in particolare presso l’abitazione di Andrea Sempio, noto per la sua amicizia con il fratello della vittima. Sono stati coinvolti anche i domicili dei suoi genitori e di due amici, segnalando un nuovo impulso investigativo in un caso che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana. La madre di Chiara Poggi, attraverso i suoi legali, ha deciso di rompere il silenzio.

Delitto di Garlasco: gli ultimi sviluppi

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici intimi, Roberto Freddi e Mattia Capra, sul cui conto non sono state avanzate accuse formali. Tuttavia, la loro vicinanza con Andrea Sempio e Marco Poggi ha reso necessaria la verifica di eventuali connessioni con l’omicidio. Entrambi erano frequentatori assidui della casa dei Poggi, viaggiando spesso in bicicletta, un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli inquirenti.

Nel contesto delle indagini, sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici per esaminare possibili prove digitali. Gli investigatori cercano di far luce su eventuali comunicazioni o dati che potrebbero fornire nuovi indizi su quanto accaduto nel 2007. L’obiettivo è individuare collegamenti che erano sfuggiti ai precedenti accertamenti. Nel frattempo, la madre di Chiara Poggi, attraverso i suoi legali, ha deciso di rompere il silenzio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)