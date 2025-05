Garlasco, chi archiviò le indagini su Sempio oggi torna a parlare: l’annuncio

Il caso di Garlasco, che ha dominato le cronache italiane per quasi due decenni, torna a far parlare di sé. L’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha recentemente riacceso l’attenzione mediatica con una dichiarazione rilasciata a Repubblica.

Il caso sul delitto di Garlasco

Il caso risale all’agosto del 2007, quando la giovane Chiara Poggi fu trovata morta nella sua abitazione a Garlasco. L’unico condannato per il delitto è stato Alberto Stasi, fidanzato della vittima, ma recenti indagini hanno riaperto il fascicolo, focalizzando nuovamente l’attenzione su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Sebbene in passato le indagini lo avessero sfiorato, non furono mai approfondite. Di recente, anche l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti ha rilasciato alcune dichiarazioni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)