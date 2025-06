Devastante incendio, brucia hotel della famosa località turistica (VIDEO)

Oggi, martedì 24 giugno, una densa colonna di fumo ha improvvisamente riempito il cielo della famosa località turistica italiana, destando allarme tra i residenti. Le fiamme sono divampate da un edificio apparentemente tranquillo, trasformando rapidamente il panorama in uno scenario di emergenza. Alcuni passanti hanno dato l’allarme, sentendo l’odore di bruciato e notando il fumo che si diffondeva rapidamente.

Incendio all’ex Hotel Hawaii a Cattolica

L’ex hotel Hawaii, situato in via Venezia, a Cattolica, è stato il centro del rogo. Sebbene inutilizzato, era oggetto di interventi di manutenzione saltuaria. Le fiamme, iniziate al piano terra, si sono propagate rapidamente ai piani superiori. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, inclusa una squadra del comando provinciale di Pesaro, per affrontare un incendio di notevole entità che ha richiesto ore per essere domato.

Incendio a Cattolica, l’intervento dei soccorritori

Le autorità comunali hanno avviato immediatamente le misure di sicurezza, esortando i residenti delle vicinanze a mantenere chiuse le finestre e a evitare l’area interessata. Un comunicato ufficiale ha confermato l’assenza di feriti gravi e la presenza sul posto di polizia locale, carabinieri, personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Più di 100 persone sono state evacuate dalla zona.

