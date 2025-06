“Di nuovo incinta..”: terzo figlio in 3 anni per la famosa italiana

Quando ha pubblicato quel video su Instagram, nessuno si aspettava una notizia simile. E invece, dietro il siparietto ironico e tenero del marito che finge incredulità, si nascondeva una rivelazione importante: la famiglia si allarga ancora una volta. Una celebre influencer italiana ha annunciato con un sorriso luminoso che è in arrivo un nuovo bambino. Il terzo, nel giro di appena tre anni. Un evento che arriva in un momento speciale, proprio nel giorno dell’anniversario con il compagno di vita.

La gioia dopo il dolore

Dietro quell’annuncio c’è una storia intensa, fatta anche di lacrime e silenzi. Nei mesi precedenti, la coppia aveva affrontato il dolore di un aborto spontaneo. Un’esperienza che aveva lasciato un segno profondo nel cuore della youtuber, ma che oggi sembra trasformarsi in nuova speranza. Lei stessa ha scelto di raccontarlo, con parole che non hanno bisogno di filtri: «Dopo una tempesta arriva l’arcobaleno… però due arcobaleni sono meglio di uno, non credete?». Il riferimento è chiaro, e tocca le corde più sensibili di chi la segue.

