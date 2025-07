Dichiarato morto per un infarto, si risveglia 30 minuti dopo ed ecco cosa succede

Un uomo di 78 anni è stato protagonista di un episodio straordinario a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Venerdì sera, i sanitari del 118 sono intervenuti presso la sua abitazione dopo una chiamata d’emergenza. L’anziano, nato nel 1947, è stato colpito da un grave arresto cardiaco e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante le manovre di rianimazione siano state immediatamente avviate, il paziente non ha reagito, subendo due episodi di arresto cardiaco consecutivi.

Dopo lunghi minuti di tentativi di rianimazione, il personale medico ha dichiarato il decesso dell’uomo. Conseguentemente, la centrale operativa ha disposto l’annullamento dell’arrivo dell’elisoccorso Ares 118, già attivato per un eventuale trasporto urgente. La salma è rimasta nell’ambulanza in attesa dell’arrivo del carro funebre.

Risveglio improvviso: l’evento inatteso dopo 30 minuti

Circa trenta minuti dopo la constatazione della morte, mentre si attendevano le procedure di rito, si è verificato un evento inatteso. L’uomo ha improvvisamente ripreso conoscenza, aprendo gli occhi e chiedendo delle figlie. Non solo era vivo, ma appariva anche lucido e reattivo. I soccorritori, sorpresi dall’accaduto, hanno immediatamente ricominciato le operazioni di assistenza, riscontrando segni vitali stabili.

Il fenomeno di Lazzaro e i casi di morte apparente

L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. I medici hanno confermato la rarità di episodi simili, che rientrano tra i cosiddetti “fenomeni di Lazzaro”. Questi casi si verificano quando la circolazione sanguigna riprende spontaneamente dopo l’interruzione delle manovre rianimatorie. La medicina, ad oggi, non ha ancora fornito spiegazioni definitive su tali eventi di morte reversibile.

Reazioni della comunità e condizioni attuali

La notizia si è rapidamente diffusa nella cittadina, suscitando grande stupore tra i residenti. La famiglia dell’uomo, informata dell’accaduto, ha parlato di un “miracolo”. Anche il personale sanitario, pur abituato a gestire situazioni di emergenza, ha definito l’episodio “fuori da ogni logica”. Attualmente, il paziente resta sotto osservazione in condizioni stabili.