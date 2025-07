Meteo, in arrivo temporali e nubifragi in Italia: ecco dove e quando

Non sarà una settimana normale per il meteo in Italia. Da una parte, l’espansione dell’anticiclone africano porterà temperature roventi in tutto il Centro-Sud; dall’altra, un fronte instabile legato a un ciclone sull’Europa settentrionale porterà temporali violenti e nubifragi al Nord. Un mix esplosivo che, secondo il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, segnerà un nuovo capitolo di questa estate estrema, fatta di contrasti sempre più marcati.

Ondata di caldo africano: oltre 46°C in arrivo

L’anticiclone subtropicale che sta dominando il bacino del Mediterraneo porterà con sé un’ondata di caldo senza precedenti: sono previsti scarti di +8°C rispetto alla media climatica, in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Le temperature potrebbero raggiungere picchi di 46°C in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia, mentre nelle città del Centro come Roma e Firenze si prevedono valori oltre i 36°C. Un caldo torrido che si farà sentire anche nelle ore notturne, con minime tropicali che non scenderanno sotto i 25°C.

L’aria instabile dal Nord Europa cambia tutto

Ma l’Italia non sarà tutta sotto lo stesso cielo. Al Nord, la situazione cambia radicalmente. Le regioni settentrionali si troveranno infatti in una zona di conflitto tra masse d’aria opposte: il caldo africano in risalita dal Sud e l’aria fresca e instabile in discesa dal Nord Europa. Questo scontro atmosferico, unito alla presenza di un ciclone sull’Europa centro-settentrionale, innescherà temporali molto forti, grandinate e nubifragi a partire già da domenica 20 luglio.

Le prime zone colpite: Piemonte e Lombardia

I primi segnali dell’instabilità si stanno già manifestando sulle Alpi, dove temporali intensi si svilupperanno nel corso della giornata di domenica, per poi spingersi rapidamente verso le pianure, in particolare tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni che potranno assumere carattere di forte intensità, con accumuli di pioggia abbondanti in poco tempo, rischio grandine e possibili danni da vento forte.

