Scandalo amanti al concerto, spunta un nuovo video choc: cosa si vede

Quando una serata al concerto dei Coldplay si trasforma in una puntata di una soap opera – ecco cosa succede se la Kiss Cam decide di fare le bizze! Il video rubato che immortala il bacio tra Andy Byron, boss della società americana Astronomer, e la collega Kristin Cabot sta facendo il giro del web. E non parliamo di un timido bacetto, ma di un vero fuoco d’artificio davanti a migliaia di spettatori durante “Yellow”.

Il video che svela tutto

La situazione è esplosa in un lampo: TMZ ha pubblicato il filmato incriminato dove i due protagonisti si scambiano effusioni molto prima del fatidico momento della Kiss Cam. Il dettaglio più stuzzicante? Qualche giorno prima erano già stati pizzicati abbracciati, mentre cercavano di scivolare via dai riflettori come due liceali imbranati. Peccato che, invece di svanire nell’anonimato, si siano ritrovati sulle prime pagine mondiali.

Una relazione segreta sotto i riflettori

Chi pensava a una semplice gaffe ora deve ricredersi: le immagini parlano chiaro e svelano una relazione segreta tra i colleghi, già viva e vegeta prima di ogni telecamera indiscreta. La fuga dalla Kiss Cam? Ormai sembra più un disperato tentativo di schivare l’inevitabile piuttosto che un moto d’imbarazzo.

