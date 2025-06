Donna trovata morta in casa, il marito trovato poco dopo: dov’era, una fine atroce

Una tragedia sconvolge la tranquilla provincia. Nel pomeriggio di oggi, una donna di circa 50 anni è stata trovata senza vita al secondo piano di una palazzina in una zona residenziale non lontana dal centro storico di una cittadina del nord Italia. Le prime ipotesi investigative parlano di un omicidio-suicidio.

Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa in casa, forse nella notte, da suo marito. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina senza vita nelle acque del lago poco lontano, a una ventina di chilometri di distanza. Le circostanze del ritrovamento e i primi riscontri sul cadavere fanno propendere gli investigatori per un gesto volontario: l’uomo si sarebbe gettato nel lago dopo aver tolto la vita alla moglie.

Donna uccisa, si pensa all’ipotesi femminicidio

I fatti sono accaduti tra Rivalta e Avigliana e, secondo le primissime indagini, non si scarta la pista del femminicidio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Orbassano, supportati dai colleghi di Moncalieri e del Comando provinciale di Torino. Sul posto del delitto è intervenuta anche la pm Elisa Pazè della Procura torinese, che coordina le operazioni e ha disposto i primi accertamenti tecnici nell’appartamento, dove non si esclude che possano emergere ulteriori elementi utili a chiarire la dinamica e il movente del gesto.

L’intera zona di via XXV Aprile a Rivalta è stata isolata per consentire i rilievi scientifici, mentre i vicini – sconvolti – raccontano di una coppia apparentemente riservata, senza segnali evidenti di crisi. Resta ora da ricostruire cosa abbia potuto portare l’uomo, il cui nome non è stato ancora ufficializzato, a compiere un gesto così estremo.

Gli inquirenti stanno vagliando tutti gli elementi a disposizione: dai rapporti familiari recenti a eventuali segnalazioni di dissidi, per fare piena luce su una vicenda che ha spezzato due vite e sconvolto un’intera comunità.