Dramma nello sport, il campione ha perso il figlio di 6 anni

Il mondo dello sport è stato colpito da un grave lutto: Luca Guintoli, figlio di Sylvain Guintoli, ex campione del mondo Superbike, è deceduto all’età di sei anni dopo aver lottato contro una grave malattia. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso un comunicato diffuso sui social: “È con il cuore più pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro. La nostra famiglia è distrutta. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Conserveremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace Luca”.

Luca Guintoli: diagnosi e battaglia contro il tumore

Luca era nato nel 2019 e nel corso del 2023 aveva ricevuto una diagnosi di tumore. Nel mese di ottobre dello stesso anno, Sylvain Guintoli aveva reso nota la difficile situazione familiare, annunciando la decisione di interrompere temporaneamente l’attività professionale per dedicarsi completamente alla famiglia. Il settore motociclistico si era immediatamente mobilitato, esprimendo solidarietà e vicinanza con numerosi messaggi e iniziative. In un messaggio particolarmente toccante, Guintoli aveva scritto: “Il nostro Luca ha vissuto la sua giornata più bella da quando si è ammalato a luglio”.

