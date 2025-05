Tragedia ferroviaria in Italia, uomo travolto da un treno: circolazione in tilt

Il sole non era ancora alto quando un’oscura ombra ha calato il sipario sulla tranquilla routine della mattinata. Un’esperienza che migliaia di pendolari vivono quotidianamente si è trasformata in un incubo lungo la linea ferroviaria che solca la costa orientale d’Italia. Un uomo, portatore di un dolore invisibile, ha compiuto un gesto estremo che ha fermato i treni e congelato il tempo.

Leggi anche: Tremendo incidente in autostrada, file chilometriche e ambulanze sul posto

Leggi anche: Incidente in autostrada, pullman con studenti a bordo si schianta: la situazione

La scena è stata subito presa in carico dalle autorità competenti: gli agenti della Polizia ferroviaria sono giunti rapidamente sul posto, raccogliendo le prime testimonianze e dati per aiutare la Procura della Repubblica a comprendere le motivazioni dietro questa tragica scelta. Mentre i soccorsi si affrettavano, il treno coinvolto veniva rimosso con la collaborazione dei vigili del fuoco, per restituire la normalità a quei binari ora silenziosi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)