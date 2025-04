Tremendo incidente in autostrada, file chilometriche e ambulanze sul posto

Un terribile incidente stradale ha sconvolto il traffico autostradale nelle prime ore di martedì 22 aprile 2025. Il sinistro ha causato enormi disagi alla circolazione. Traffico in tilt per diverse ore e ambulanze sul posto per prestare soccorso. (Continua…)

Terribile incidente sull’autostrada

Stamattina, sull’autostrada, un mezzo pesante si è intraversato, causando il versamento di gasolio sulla strada. Questo evento ha obbligato le autorità a chiudere temporaneamente il tratto autostradale, generando code chilometriche che hanno raggiunto i 9 chilometri. Il caos generato dall’incidente ha richiesto l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso. Sul posto sono giunti prontamente i servizi sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Traffico in tilt per diverse ore. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)