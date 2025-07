Terremoto, due scosse in Italia: torna la paura – La terra ha tremato due volte, nel silenzio del mattino di oggi, sabato 5 luglio 2025. I primi a notarlo sono stati i pescatori, rientrati poco prima dalla notte di lavoro. Poi qualcuno ha assicurato di aver sentito un leggero boato, altri ancora hanno visto vibrare i vetri delle finestre. Sui social il racconto drammatico di quei lunghi istanti di paura e apprensione.

Terremoto, due scosse in Italia: torna la paura

Nel silenzio delle prime luci del giorno, la terra ha tremato due volte lungo la costa del Gargano, in Puglia. I primi a percepire il fenomeno sono stati i pescatori, abituati alle albe sul mare, che hanno notato una lieve vibrazione del suolo. Altri abitanti hanno riferito di aver udito un tenue boato e di aver visto i vetri delle finestre oscillare. Anche se non si sono verificati danni significativi, l’evento ha suscitato una momentanea preoccupazione, un sussulto che ha interrotto la quiete mattutina.

Nuove scosse di terremoto in provincia di Foggia

Le scosse si sono verificate alle 08:45 e successivamente alle 09:40. La prima, di magnitudo 2.3 e con una profondità di 4.7 km, è stata seguita da una seconda di magnitudo 2.4 a 4.1 km di profondità. Entrambi i movimenti tellurici hanno avuto ipocentri superficiali, il che li ha resi facilmente percepibili dalla popolazione locale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha prontamente registrato gli eventi, confermando la loro natura. La risposta delle autorità è stata rapida: i protocolli di controllo e monitoraggio sono stati attivati immediatamente. Nonostante la paura iniziale, le autorità hanno rassicurato i cittadini che non ci sono state conseguenze per le persone o danni strutturali. La zona garganica è nota per una sismicità moderata, ma costante, caratterizzata da eventi periodici che non causano, nella maggior parte dei casi, gravi problematiche.

