“È lui, è il suo corpo”. Tragico ritrovamento in Italia, il triste epilogo dopo ore di ricerca

Un’uscita solitaria si è trasformata in tragedia. L’uomo è stato ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, giovedì 12 giugno 2025, nei pressi di un lago. A dare l’allarme era stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito, partito la mattina precedente da Fonteno, dove la coppia si trovava in vacanza.

Adriano scomparso

Era uscito all’alba, come faceva spesso durante i periodi trascorsi nella loro casa in montagna, senza specificare alla moglie la destinazione precisa. Doveva essere una giornata tranquilla, dedicata alla pesca, sua grande passione. Ma, con il passare delle ore e l’assenza di notizie, l’allarme si è trasformato in un vero incubo. La donna ha deciso di avvisare le forze dell’ordine, dando così il via a un’intensa operazione di ricerca.

Le ricerche e l’individuazione dell’auto

Le immagini delle telecamere di sorveglianza stradale hanno tracciato il tragitto dell’uomo: da Fonteno verso Piangaiano, poi in direzione di Lovere, infine l’arrivo a Rogno, dove si trova un noto laghetto artificiale. Proprio lì è stata rinvenuta la sua Opel Crossland, chiusa, con all’interno una borsa contenente i pesci pescati nella mattinata. Un dettaglio che ha indirizzato con chiarezza i soccorsi verso l’area circostante.

