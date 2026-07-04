È morta Franca Ferri! Lutto in Italia

Il giornalismo italiano e la città di Bologna sono in lutto per la morte di Franca Ferri, stimata caporedattrice del Resto del Carlino, scomparsa all’età di 63 anni. La sua carriera si è sviluppata interamente nell’informazione, con un percorso contraddistinto da continuità, attenzione ai cambiamenti e un approccio rigoroso ai contenuti.

Nel corso degli anni, Franca Ferri ha costruito un profilo professionale riconosciuto per la capacità di coniugare precisione e chiarezza, affrontando temi complessi con un linguaggio accessibile e puntuale. La sua attività è stata spesso associata alla divulgazione di argomenti legati a scienza, tecnologia e trasformazioni sociali, settori nei quali ha mantenuto costante l’obiettivo di rendere comprensibili le novità al grande pubblico.

La redazione e i colleghi ricordano una giornalista abituata a lavorare con lo sguardo proiettato verso ciò che stava cambiando, con un’attenzione particolare alle innovazioni che avrebbero avuto un impatto sulla vita quotidiana. Questo tratto ha accompagnato la sua attività fino agli ultimi anni, insieme a un metodo di lavoro improntato al rispetto delle fonti e al controllo dei dati.

Raccontare innovazione, web e trasformazioni digitali

Uno degli aspetti più rilevanti del percorso di Franca Ferri è stato l’impegno nel comprendere e spiegare in anticipo i cambiamenti introdotti dalla rete. Sul finire degli anni Novanta, quando internet era ancora poco familiare per una parte consistente del pubblico, aveva già colto la portata di quella rivoluzione e l’impatto che avrebbe avuto sul modo di informarsi e di lavorare nelle redazioni.

In seguito, con una visione orientata al lungo periodo, ha guidato la redazione web del Resto del Carlino, contribuendo allo sviluppo della presenza digitale del quotidiano e all’adattamento dei contenuti alle nuove modalità di fruizione. Il suo lavoro si è concentrato sia sull’organizzazione del flusso di notizie sia sull’attenzione ai linguaggi del digitale, con l’obiettivo di mantenere standard elevati anche in un contesto informativo in rapida evoluzione.

Questo approccio non si è limitato agli strumenti tecnologici, ma ha riguardato anche il modo di interpretare le trasformazioni sociali legate all’innovazione. Nel suo lavoro, la tecnologia veniva presentata come un elemento concreto della contemporaneità: non un tema di nicchia, ma un fattore capace di incidere su abitudini, cultura e servizi, dalla comunicazione alle applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni.

All’interno della redazione, la sua esperienza nel digitale è stata associata a una particolare attenzione per la verifica delle informazioni e per la costruzione di testi in grado di essere immediati senza perdere precisione. La capacità di sintetizzare e al tempo stesso contestualizzare rappresentava un punto centrale del suo metodo, utile soprattutto in un periodo in cui le notizie online richiedevano tempestività e solidità informativa.

Il lavoro sulla scienza e la divulgazione sanitaria

Accanto alla tecnologia, Franca Ferri ha dedicato una parte significativa della sua attività ai progressi della medicina e alla comunicazione su salute e ricerca. Per anni ha curato direttamente Salus, l’inserto del quotidiano dedicato ai temi sanitari, mantenendo un’impostazione basata su rigore, selezione delle fonti e attenzione alla comprensibilità.

Nel trattare argomenti complessi, il suo stile mirava a evitare semplificazioni eccessive, puntando invece a una scrittura capace di chiarire i termini tecnici, ordinare i dati e presentare i contenuti in modo coerente. In questo lavoro, la divulgazione era intesa come servizio al lettore: spiegare l’innovazione medica, i percorsi di prevenzione e i cambiamenti nella pratica clinica con un taglio informativo e verificabile.

La gestione editoriale di un inserto dedicato alla salute richiedeva anche equilibrio e prudenza, soprattutto quando si affrontavano temi delicati o particolarmente sensibili. In questo ambito, il suo contributo è stato associato a un’impostazione metodica, con attenzione alla responsabilità comunicativa e alla necessità di mantenere distinti i dati dalle interpretazioni.

L’idea di fondo che ha accompagnato questa parte del suo lavoro era la consapevolezza che il futuro, anche in ambito scientifico, si costruisce in anticipo: conoscere e comprendere i cambiamenti prima che diventino patrimonio comune. Questo orientamento ha contribuito a rendere riconoscibile la sua firma e il suo modo di impostare la narrazione dell’innovazione.

La tempra morale e l’impegno nelle istituzioni civili

La biografia personale di Franca Ferri è stata segnata anche da eventi familiari di forte impatto. Era cugina del senatore Roberto Ruffilli, ucciso dalle Brigate rosse. Dopo la morte della madre Silvana, zia del senatore, Franca Ferri è rimasta la parente più prossima e ha scelto di onorarne la memoria attraverso un impegno diretto e continuativo nella Fondazione Ruffilli.

Questo senso di responsabilità si è riflesso anche nel lavoro quotidiano in redazione. I colleghi la ricordano come una professionista attenta ai diritti di chi lavora, presente nelle dinamiche interne e capace di sostenere le esigenze della categoria, anche attraverso ruoli e attività collegati ai Comitati di redazione e al sindacato dei giornalisti.

Un altro elemento ricorrente del suo percorso è stato l’impegno nella formazione: in più occasioni ha svolto un ruolo di riferimento nei corsi di aggiornamento, contribuendo a trasmettere metodo e disciplina professionale alle nuove generazioni. In questo contesto, la sua esperienza sul campo veniva utilizzata per chiarire procedure, standard di scrittura, criteri di verifica e responsabilità dell’informazione.

La combinazione tra attività redazionale e impegno civile definiva un profilo caratterizzato da coerenza e solidità. Il suo percorso non si limitava alla produzione di contenuti, ma includeva anche una costante attenzione alle regole del mestiere e al valore pubblico dell’informazione come servizio alla comunità.

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