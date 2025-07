Eclissi totale di sole, l’Italia resterà al buio: ecco quando, la data da segnare – C’è un momento in cui il cielo si ferma. Un istante in cui la luce si attenua, il giorno si veste d’ombra e il Sole, sovrano assoluto dei nostri giorni, sparisce dallo sguardo, lasciando spazio a un silenzio quasi mistico. È l’incanto dell’eclissi, quando l’universo decide di mettersi in scena. E nei prossimi anni, tra il 2026 e il 2027, lo farà con due spettacoli degni di nota. Ma attenzione: non tutti potranno goderseli allo stesso modo. Anche l’Italia sarà coinvolta, seppure in maniera parziale, in queste due eclissi solari destinate a lasciare il segno. Una vera danza celeste, per chi ha occhi (protetti) e cuore per lasciarsi stupire.

Il primo appuntamento è per il 12 agosto 2026. Sarà un’eclissi solare totale, ma solo per alcune regioni del mondo. In Italia, niente buio assoluto: la penisola sarà spettatrice parziale, ma non meno emozionata.

Al Nord, il Sole sarà coperto per oltre il 90%, trasformando il tramonto in un momento quasi irreale.

, il Sole sarà coperto per oltre il 90%, trasformando il tramonto in un momento quasi irreale. Al Sud, l’oscuramento si aggirerà attorno al 50%.

Per chi vuole inseguire la totalità, basterà valicare i confini: Madrid sarà nel pieno dell’ombra lunare, mentre a Reykjavik si potranno vivere pochi istanti di oscuramento totale. Un’occasione perfetta per unire astronomia e vacanze.

La prima il 12 agosto 2026, la seconda il 2 agosto 2027

Un anno dopo, il 2 agosto 2027, arriverà la regina delle eclissi: la più lunga eclissi totale visibile sulla terraferma fino al 2114. Un evento straordinario, reso possibile da una rara combinazione astronomica: la Luna sarà al perigeo (cioè più vicina alla Terra) e il Sole all’afelio (più lontano), prolungando la durata della totalità fino a 6 minuti e 23 secondi.

In Italia, lo spettacolo sarà ancora parziale, ma in Sicilia si supererà il 90% di oscuramento.

, lo spettacolo sarà ancora parziale, ma . A Lampedusa, l’esperienza sfiorerà la perfezione: siamo al limite della fascia di totalità.

Per chi vuole il buio totale, le mete d’elezione sono Luxor in Egitto, Cadice in Spagna, oppure Gedda in Arabia Saudita. Un percorso che, da Gibilterra al Mar Rosso, attirerà scienziati, astrofili e semplici curiosi da tutto il mondo.

