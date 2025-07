Elodie e Iannone si sono lasciati? La risposta social di lei è inequivocabile

Quando il caldo estivo alza la temperatura, anche il gossip si infiamma. E questa volta i riflettori sono puntati su Elodie e Andrea Iannone, coppia glamour che da giorni fa chiacchierare il web. Tra sussurri di crisi, storie d’amore finite e presunti triangoli sentimentali, il popolo del pettegolezzo aveva già preparato i fazzoletti. Ma, come spesso accade, la realtà è ben più (divertente!) di ogni immaginazione.

Elodie e Iannone: le voci impazzite sulla rottura e i silenzi equivoci della coppia

Le voci si sono accese quando la regina delle hit e il pilota hanno iniziato a essere meno presenti insieme sui social. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato la regina delle indiscrezioni, Deianira Marzano, lanciando la bomba: “Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, ma non si sono lasciati”. E da lì, via con le ipotesi più fantasiose: ritorni di fiamma, messaggi segreti e triangoli degni di una soap!

Non potevano mancare i commenti sui social: chi sospettava un addio, chi scommetteva su un nuovo amore per Elodie, chi addirittura evocava l’ex storico Marracash per un colpo di scena degno di un film d’autore. Insomma, il gossip viaggiava a mille all’ora, mentre i due diretti interessati restavano in rigoroso silenzio stampa. Oggi però c’è da registrare un’importante novità sulla vicenda: Elodie ha deciso finalmente di rompere il silenzio parlando di lei e Iannone, e lo ha fatto con un post social inequivocabile.

