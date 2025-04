Ermal Meta, la rivelazione sorprende tutti: “Fortuna non è la mia prima figlia” – Ermal Meta ha da sempre conquistato il pubblico con la sua voce intensa e le sue canzoni piene di emozione. Ma stavolta, a far battere il cuore dei suoi fan non è stata una canzone, bensì una confessione personale che nessuno si aspettava. (continua a leggere dopo le foto)

Da qualche tempo si sapeva che il cantante era diventato papà: lo scorso giugno, infatti, era nata Fortuna, la prima figlia che Ermal ha avuto insieme alla compagna Chiara Sturdà. Una gioia immensa, raccontata con discrezione e senza troppi riflettori. Eppure, proprio in questi giorni, un’intervista a Vanity Fair ha svelato qualcosa che nessuno immaginava. Ermal Meta ha sorpreso tutti rivelando che il suo percorso da padre era iniziato ben prima dell’arrivo di Fortuna. (continua a leggere dopo le foto)

Ermal Meta spiazza tutti: “Fortuna non è la mia prima figlia”

«Quando Fortuna è nata, l’ho vista così piccola e indifesa…», ha raccontato Ermal Meta. Un’immagine tenerissima, che ha fatto da trampolino per una rivelazione ancora più grande: Ermal e Chiara, infatti, si considerano genitori già da tre anni. Come? La storia che Meta ha raccontato ha il sapore di una fiaba moderna. Tre anni fa, durante un’esperienza lavorativa in Albania, Ermal ha conosciuto due ragazze speciali, che vivevano in una casa famiglia. Due adolescenti con alle spalle una vita difficile, due giovani donne che, giorno dopo giorno, hanno trovato in lui e Chiara dei veri e propri punti di riferimento.

