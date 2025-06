Famiglia Reale, la decisione di Re Carlo su Harry e Meghan: cosa succede

Re Carlo III ha recentemente festeggiato il suo 77esimo compleanno con il tradizionale Trooping the Colour a Londra, evento seguito dalla consueta apparizione sul balcone di Buckingham Palace. Tuttavia, lo sguardo è già rivolto al futuro. Cosa avrebbe in mente il sovrano, da anni lontano dal figlio Harry e da Meghan?

Harry e Meghan: un ritorno in famiglia?

Il 14 novembre 2028, Re Carlo compirà 80 anni. Questa data non solo segnerà una tappa importante nella vita del sovrano, ma rappresenterà anche un momento simbolico per la monarchia. Tradizionalmente, il compleanno del re viene celebrato nella bella stagione, con una doppia festa, ma le aspettative per il 2028 sono alte. Pare che in quell’occasione, il Re vorrebbe che partecipassero ai festeggiamenti anche Harry e Meghan.

Nonostante le tensioni derivanti dall’autobiografia di Harry, Spare, e dai commenti nella loro serie su Netflix, Carlo sembra determinato a ritrovare un equilibrio familiare. Questo invito può essere visto come un primo passo verso una riconciliazione, un simbolo della volontà di Carlo di riunire la famiglia reale. La presenza dei duchi di Sussex ai festeggiamenti rappresenta una svolta significativa nel contesto delle relazioni familiari.

Invictus Games: un’opportunità per la pace

Un ulteriore segnale di distensione potrebbe giungere già nel 2027, con i prossimi Invictus Games, previsti a Birmingham. In quell’occasione, Carlo mostrerà il suo sostegno al figlio Harry, che da anni si impegna in questo progetto a favore dei veterani di guerra. L’iniziativa si allinea perfettamente con i valori della monarchia britannica e rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami familiari nonostante le recenti sfide legali affrontate da Harry in merito alla sicurezza in Inghilterra.

