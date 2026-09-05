Femminicio Lorena, le ultime parole di Federico ai poliziotti

Pochi istanti, una domanda degli agenti e una risposta concitata prima del gesto estremo. È questo uno dei momenti più drammatici della vicenda che ha portato alla morte di Lorena Isceri, 45 anni, e del suo ex compagno Federico Vella, 36 anni. Quando la polizia è riuscita a raggiungere l’uomo sul viadotto Lora, lungo l’Autostrada del Sole, la donna era già morta. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire minuto dopo minuto ciò che è accaduto dal momento dell’agguato nel garage fino all’arrivo degli agenti.

L’incontro con gli agenti sul viadotto

Federico Vella si trovava sul viadotto Lora dell’A1, nel territorio di Barberino di Mugello, lungo la carreggiata nord della Autostrada del Sole Panoramica. La polizia era arrivata fin lì dopo essere riuscita a individuare l’auto sulla quale si trovava Lorena. La donna, infatti, aveva lanciato l’allarme mentre era chiusa nel bagagliaio del Suv.

Quando gli agenti della Polstrada di Pian del Voglio hanno raggiunto il viadotto, Vella era già in bilico sul bordo del ponte. I poliziotti hanno cercato di parlargli e di capire cosa fosse accaduto. Gli hanno rivolto una domanda diretta: «Cosa hai fatto?». La risposta dell’uomo sarebbe stata legata alla fine della relazione e ai suoi rapporti con Lorena: «Mi ha tradito, mi ha trattato male, mi ha aggredito».

Pochi secondi dopo, Vella si è lanciato nel vuoto.

Sotto il ponte c’era anche Lorena

Soltanto dopo aver raggiunto l’area sottostante è emersa completamente la drammaticità della scena. Nel terreno sotto il viadotto, infatti, è stato trovato anche il corpo senza vita di Lorena. La donna non è riuscita a sopravvivere alla caduta. Secondo la ricostruzione, era stata portata fino a quel punto dall’ex compagno dopo essere stata aggredita e immobilizzata.

La scena dell’intervento degli agenti sarebbe stata inoltre ripresa dalle body cam in dotazione alla polizia. Un elemento che potrebbe fornire agli investigatori ulteriori informazioni sugli ultimi istanti prima della morte di Vella.

A rendere ancora più inquietante la sequenza degli eventi c’è anche un messaggio che Federico avrebbe pubblicato su Instagram poco prima di uccidere Lorena. Poche parole, apparentemente riferite a un litigio, ma che alla luce di quanto accaduto assumono un significato drammatico:

«Il silenzio dopo un litigio non è punizione. Addio a tutti».

Gli investigatori stanno valutando anche questo elemento nell’ambito della ricostruzione complessiva della vicenda.

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